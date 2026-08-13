Tragedia sul lavoro: 52enne morto a seguito del ribaltamento del suo trattore

Grave tragedia sul lavoro nel Foggiano. Qui un agricoltore di 52 anni è deceduto a seguito del ribaltamento del suo trattore. Il fatto è successo in agro di Orsara di Puglia. Immediata l’attivazione dei soccorsi: sul posto si sono portati più mezzi del 118, con la postazione medica, una ambulanza e l’elisoccorso.

Per l’uomo, tuttavia, non c’è stato più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In corso rilievi da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.