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Turista colpito da infarto a Lampedusa: salvato da ambulanza ed elisoccorso del 118

Redazione 1

Turista colpito da infarto a Lampedusa: salvato da ambulanza ed elisoccorso del 118

Ven, 14/08/2026 - 08:50

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L’ambulanza prima e l’elisoccorso dopo. A Lampedusa è stato così rianimato e salvato un turista in arresto cardiaco dopo un infarto. L’intervento è stato effettuato ieri sera, dopo l’allarme lanciato da una struttura ricettiva. Sul posto si è recata l’ambulanza della postazione del 118, con a bordo il medico rianimatore Giovanni Milone, l’infermiere Francesco Muratore e i soccorritori della SEUS, Andrea Madonia e Giuseppe Gullo.

Le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore in dotazione hanno consentito di ristabilire l’attività cardiaca del paziente. Trasportato al PTE è stato preso in carico dal personale dell’elisoccorso e- con il coordinamento della Centrale Operativa del 118- trasferito d’urgenza presso l’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, dove è stato sottoposto alla procedura di emodinamica. Ora è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili.

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