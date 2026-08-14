Turista colpito da infarto a Lampedusa: salvato da ambulanza ed elisoccorso del 118

L’ambulanza prima e l’elisoccorso dopo. A Lampedusa è stato così rianimato e salvato un turista in arresto cardiaco dopo un infarto. L’intervento è stato effettuato ieri sera, dopo l’allarme lanciato da una struttura ricettiva. Sul posto si è recata l’ambulanza della postazione del 118, con a bordo il medico rianimatore Giovanni Milone, l’infermiere Francesco Muratore e i soccorritori della SEUS, Andrea Madonia e Giuseppe Gullo.

Le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore in dotazione hanno consentito di ristabilire l’attività cardiaca del paziente. Trasportato al PTE è stato preso in carico dal personale dell’elisoccorso e- con il coordinamento della Centrale Operativa del 118- trasferito d’urgenza presso l’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, dove è stato sottoposto alla procedura di emodinamica. Ora è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono stabili.