Scontro frontale BMW – Mercedes: morto giovane di 21 anni, ferita una donna 50enne

Tragedia della strada in Sicilia, e più precisamente sulla sp 177, nel territorio di Tusa. Qui un giovane di 21 anni è morto in seguito a un violento scontro frontale. Una collisione devastante, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, che non ha lasciato scampo al ragazzo alla guida di una BMW.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto del giovane si sarebbe trovata improvvisamente davanti una Mercedes che procedeva in direzione opposta, guidata da una donna di circa 50 anni. L’impatto è stato talmente forte da ridurre le due vetture a lamiere contorte e da rendere immediatamente evidente la gravità della situazione.

La donna è rimasta gravemente ferita: soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Papardo di Messina, dove è ricoverata in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, impegnati nei soccorsi e nella messa in sicurezza dell’area, oltre che nei rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello schianto al fine di definire la sequenza di quanto accaduto.