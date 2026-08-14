Incendio sulla A19 Catania – Palermo ad un mezzo che trasportava bevande

Stamani, sulla A19 Palermo – Catania, direzione Palermo, dopo la galleria Ferrarelle, è scoppiato un incendio all’interno di un mezzo che trasportava bevande. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del Comando di Enna.

Questi ultimi, grazie al loro tempestivo intervento, hanno fatto si che l’incendio non si propagasse a tutto il rimorchio. Illeso il conducente del mezzo. Sul posto si sono portate anche Polstrada e Anas. Si lavora per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La A 19 è aperta al transito veicolare.