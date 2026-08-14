Cade in bicicletta in montagna nel Palermitano, 45enne salvato da Soccorso Alpino e Aeronautica Militare

Un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato ieri sera dall’aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso ad un uomo di 45 anni dopo una caduta in bicicletta e in stato confusionale sulla montagna in prossimità di Terrasini (Palermo). A seguito della richiesta del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano di Trapani, la sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aero-spaziali di Poggio Renatico (FE) ha disposto il decollo immediato dell’equipaggio in servizio di prontezza SAR nazionale con elicottero HH-139B. L’elicottero ha effettuato un verricello per imbarcare due operatori del soccorso alpino su una strada prossima alla zona di operazioni. Arrivati sul luogo del paziente, l’equipaggio ha calato con il verricello l’aerosoccorritore e gli operatori, procedendo al recupero della persona tramite trian-golo di evacuazione. L’elicottero si è poi diretto all’Ospedale Civico di Palermo dove il paziente è stato affidato alle cure mediche specialistiche. (Ter/Adnkronos)