Francesco D’Aleo canterà il nuovo inno della Nissa alla presentazione della squadra il 27 agosto

Nel gran clima di attesa che s’è creato attorno all’evento del prossimo 27 agosto nel quale si svolgerà allo stadio “Tomaselli” la presentazione ufficiale della Nissa del patron Luca Giovannone, a spiccare non saranno solo i nuovi acquisti della compagine biancoscudata in vista della nuova stagione di serie D.

Sempre nel corso dello stesso evento è infatti prevista la presenza di Francesco D’Aleo, il famoso cantante nisseno da sempre nel cuore dei tifosi della Nissa e tifoso biancoscudato. Una presenza non casuale, la sua, dal momento che canterà il nuovo inno della Nissa per quello che si annuncia come un autentico evento nell’evento.

Il noto artista nisseno avrà modo di cantare un nuovo inno come quello della prima squadra di Caltanissetta destinato a caratterizzare le domeniche e le partite della Nissa per la prossima stagione e per gli anni a venire. Il tutto nel contesto di un evento che si annuncia pertanto quantomai partecipato da parte dei tanti tifosi di una Nissa candidata, per la prossima stagione, ad un ruolo di primo piano nel girone I del campionato di serie D.