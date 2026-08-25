Easy Sport investe nel calcio femminile: sport, inclusione e nuove opportunità per le ragazze di Caltanissetta

Easy Sport ASD sceglie di investire con decisione nel calcio femminile, dando vita a Caltanissetta a un progetto strutturato che, nella stagione sportiva 2026/2027, vedrà la società impegnata con la Prima Squadra nel Campionato di Promozione Femminile e con le giovani calciatrici nel Campionato Nazionale Under 15 Femminile. L’obiettivo è costruire un percorso che permetta a bambine e ragazze di iniziare a giocare, crescere e continuare a praticare calcio nella propria città, creando un collegamento concreto tra settore giovanile e prima squadra.

La scelta di Easy Sport nasce anche dalla consapevolezza del particolare momento storico che sta vivendo lo sport femminile in Italia. Il movimento è in costante crescita e sempre più ragazze scelgono discipline che fino a pochi anni fa venivano considerate prevalentemente maschili.

Numeri e partecipazione confermano come il calcio femminile rappresenti oggi molto più di una crescita sportiva: è uno strumento di inclusione, parità di genere e superamento degli stereotipi, con una crescente rilevanza sociale ed economica. È proprio all’interno di questo cambiamento culturale che Easy Sport vuole collocare il proprio progetto. Lo sport femminile oggi non significa soltanto consentire a una ragazza di praticare una disciplina. Significa creare opportunità, costruire modelli positivi, favorire autonomia e consapevolezza e contribuire concretamente a una cultura della parità.

Il campo diventa così uno spazio educativo nel quale bambine e ragazze possono sperimentare responsabilità, leadership, appartenenza, rispetto delle regole, capacità di affrontare le difficoltà e fiducia nelle proprie possibilità. Un valore sociale che assume ancora maggiore significato in questo momento storico, nel quale appare fondamentale investire sull’educazione delle nuove generazioni e sulla costruzione di relazioni fondate sul rispetto e sulla parità tra uomini e donne.

Alla guida della Prima Squadra Femminile ci sarà mister Maurizio Salvaggio, mentre la direzione tecnica dell’intero progetto Easy Sport è affidata a Filippo Costa. La coordinatrice della società sarà Simona Cosentino.

Il settore femminile rappresenta uno degli elementi centrali di una programmazione più ampia che comprende anche la Serie D regionale di calcio a 5 maschile, il settore giovanile e la Scuola Calcio, con il coinvolgimento di bambini, bambine, ragazzi, ragazze e famiglie.

«Non vogliamo semplicemente iscrivere delle squadre a dei campionati – sottolinea il presidente di Easy Sport ASD, Alessandro Cereda –. Vogliamo costruire un percorso che abbia un’identità e soprattutto una funzione educativa e sociale. Dare a una bambina la stessa possibilità di un bambino di scegliere il calcio significa intervenire culturalmente sul territorio. Vogliamo che una ragazza possa iniziare nella nostra Scuola Calcio, crescere nel settore giovanile e avere davanti a sé una Prima Squadra nella propria città».

In questa direzione Easy Sport sta inoltre lavorando alla costruzione di una partnership di particolare valore simbolico e sociale, pensata non come una semplice sponsorizzazione commerciale, ma come la condivisione di una progettualità dedicata al mondo femminile e alle donne in generale. L’intenzione è coinvolgere una realtà capace di associare il proprio nome al progetto e di condividere con Easy Sport un messaggio preciso: investire nelle ragazze significa investire nelle opportunità, nell’educazione e nel futuro della comunità.

Una collaborazione attraverso la quale sviluppare nel tempo anche iniziative che possano andare oltre il terreno di gioco, facendo dello sport un veicolo per parlare di rispetto, ruolo della donna, inclusione, partecipazione e contrasto agli stereotipi. Per Easy Sport, dunque, la stagione 2026/2027 vuole rappresentare un punto di partenza: creare a Caltanissetta un movimento femminile che possa crescere negli anni, coinvolgere sempre più giovani atlete e diventare un riferimento sportivo ed educativo per il territorio.

Easy Sport ASD – Caltanissetta

Presidente: Alessandro Cereda

Direttore Tecnico: Filippo Costa

Allenatore Prima Squadra Femminile: Maurizio Salvaggio

Coordinatrice Società: Simona Cosentino