Salute

Caltanissetta, acqua non potabile: l’ASP rileva valori non conformi nel punto di prelievo di via Don Minzoni

Redazione 3

Caltanissetta, acqua non potabile: l’ASP rileva valori non conformi nel punto di prelievo di via Don Minzoni

Un’ordinanza del Sindaco vieta l’utilizzo di acqua per scopi alimentari nelle zone servite dal serbatoio S. Elia per la presenza di batteri coliformi, escherichia coli ed enterococchi intestinali
Sab, 15/08/2026 - 09:16

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A tutela della salute e della pubblica incolumità, il Sindaco di Caltanissetta ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone il divieto di utilizzo per usi potabili e alimentari dell’acqua erogata dal gestore del Servizio Idrico Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A. nel punto di prelievo di via Don Minzoni n. 146 (utenza collegata al serbatoio Sant’Elia, VEDI MAPPA DELLE ZONE INTERESSATE).

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del rapporto di prova n. 558/26 trasmesso dall’ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione). Le analisi effettuate sui campioni prelevati hanno evidenziato la presenza di contaminanti microbiologici in percentuale non conforme alla normativa vigente:

· Batteri coliformi: 15

· Escherichia coli: 1

· Enterococchi intestinali: 1

Si raccomanda alla cittadinanza:

Uso limitato dell’acqua di rete: L’acqua erogata nella zona interessata dal punto di prelievo e servite dal suddetto serbatoio non deve essere utilizzata per bere, per la preparazione o cottura di cibi e bevande, né per la lavatura di alimenti o l’igiene orale.

Utilizzo di acqua imbottigliata: Si invita la popolazione interessata ad impiegare esclusivamente acqua minerale imbottigliata per tutti gli usi alimentari fino al ripristino delle regolari condizioni di potabilità.

Il divieto rimarrà in vigore sino a nuova comunicazione ufficiale e all’esito favorevole dei successivi prelievi di controllo che attestino il rientro dei parametri nei limiti di legge.

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