Tragico incidente tra due moto: morto un 22enne, in prognosi riservata l’altro centauro

Due moto sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale lungo la tangenziale sud di Torino, all’altezza del Drosso. Nel sinistro sono state coinvolte due moto: una Ducati Hypermotard, alla cui guida si trovava un 22enne residente a Torino, e una Honda Cbr guidata da un altro ragazzo, ventenne, residente a Druento.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, per il 22enne torinese non c’è stato nulla da fare, è stato dichiarato morto poco dopo. Gravemente ferito anche il 20enne di Druento, il giovane è stato stabilizzato e trasferito in ambulanza al Cto di Torino in codice rosso, prognosi riservata.

Sulla dinamica del tragico incidente sono state avviate indagini da parte della polizia stradale. Pare che le due moto marciassero nella stessa direzione.