Salute

San Cataldo. Il 17 agosto termine ultimo per le audizioni presso la commissione d’indagine su notifiche Soget

Redazione 1

San Cataldo. Il 17 agosto termine ultimo per le audizioni presso la commissione d’indagine su notifiche Soget

Mer, 12/08/2026 - 18:58

Condividi su:

SAN CATALDO. Si informa la cittadinanza che, secondo quanto deliberato nel Verbale n. 09 del 06/08/2026, il termine per richiedere un’audizione dinanzi alla Commissione d’Indagine sulle notifiche SOGET è fissato al 17 agosto 2026.

I cittadini che desiderano segnalare anomalie o irregolarità nella ricezione di atti tributari (TARI, IMU, etc.) devono inviare richiesta formale esclusivamente all’indirizzo: notifiche@comune.san-cataldo.cl.it.

L’indagine mira a verificare la regolarità delle notifiche effettuate per “irreperibilità assoluta” tra il 2023 e il 2026. Si ribadisce che ogni testimonianza è protetta dal segreto d’ufficio ai sensi dell’Art. 34, comma 8 del Regolamento comunale.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta