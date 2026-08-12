San Cataldo. Il 17 agosto termine ultimo per le audizioni presso la commissione d’indagine su notifiche Soget

SAN CATALDO. Si informa la cittadinanza che, secondo quanto deliberato nel Verbale n. 09 del 06/08/2026, il termine per richiedere un’audizione dinanzi alla Commissione d’Indagine sulle notifiche SOGET è fissato al 17 agosto 2026.
I cittadini che desiderano segnalare anomalie o irregolarità nella ricezione di atti tributari (TARI, IMU, etc.) devono inviare richiesta formale esclusivamente all’indirizzo: notifiche@comune.san-cataldo.cl.it.
L’indagine mira a verificare la regolarità delle notifiche effettuate per “irreperibilità assoluta” tra il 2023 e il 2026. Si ribadisce che ogni testimonianza è protetta dal segreto d’ufficio ai sensi dell’Art. 34, comma 8 del Regolamento comunale.