Morto all’Ospedale Sant’Elia il 72enne che aveva accusato un malore in mare nell’Agrigentino

CALTANISSETTA. Non ce l’ha fatta l’uomo di 72 anni, di Sciacca,che era stato trasferito in gravissime condizioni all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta a seguito di un malore che lo aveva colto mentre si trovava in mare nella zona di Capo Bianco, nei pressi di Eraclea Minoa.

Come riportato da AgrigentoNotizie, l’’uomo, trasferito in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, è rimasto ricoverato nel reparto di Rianimazione fino al decesso. La vittima aveva accusato il malore poco dopo essersi tuffato da un’imbarcazione. La situazione era apparsa subito gravissima nonostante l’intervento di due professionisti sanitari che lo avevano da subito soccorso iniziando le procedure salvavita e mantenendone attive le funzioni vitali.

Il 72 enne era stato poi trasferito in Elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta, dove però, nonostante i sanitari abbiano fatto l’impossibile per strapparlo alla morte, alla fine è deceduto. (AgrigentoNotizie).