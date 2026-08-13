Malore per Francesco Gabbani durante un concerto a Letojanni

Malore per Francesco Gabbani durante il concerto in piazza Cagli a Letojanni. L’artista, ad un certo punto dell’evento al quale assisteva una piazza entusiasta di fans, ha lasciato il palco e, nonostante l’attesa del pubblico, non è più rientrato.

A spiegare alla folla quanto accaduto è stato il sindaco Alessandro Costa: «Purtroppo non è in condizioni di proseguire. È molto dispiaciuto. La salute prima di tutto». Francesco Gabbani ha poi lasciato Letojanni poco dopo la mezzanotte. Il cantante ha accusato un malore e ha dovuto interrompere il suo concerto in piazza Cagli dopo pochi minuti.

L’artista, a fine serata, si è mostrato rammaricato con il pubblico che lo ha atteso all’uscita del palacongressi: “Mi dispiace tanto, scusate”, ha detto Gabbani, dispiaciuto per l’accaduto. I fans lo hanno salutato con applausi di incoraggiamento. (Qui Taormina)