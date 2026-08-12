Caltanissetta, avviso per il rilascio del tesserino venatorio per la stagione 2026/2027

Da giovedì 13 agosto 2026 tutti gli interessati al rilascio del tesserino venatorio per la stagione 2026/2027 potranno presentare la domanda agli uffici competenti.

Tale comunicazione fa seguito a quella dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale inerente la pubblicazione sul Portale Istituzionale della Regione Siciliana degli elenchi dei cacciatori ammessi negli ATC.

COME REPERIRE IL MODULO PER LA RICHIESTA

· presso l’Ufficio preposto sito al 4° piano della sede della Polizia Municipale del Comune di Caltanissetta, via Alcide De Gasperi n. 27;

· scaricandolo dal sito istituzionale del Comune, al seguente link: https://www.comune.caltanissetta.it/it/servizi/venatori;

· scaricando l’allegato disponibile in calce al presente avviso.

Le domande, compilate in ogni loro parte, firmate e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate all’Ufficio competente presso la sede della Polizia Municipale in via Alcide De Gasperi n. 27, nei seguenti orari:

· dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle 13:00,

· lunedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15:30 alle 16:30.

CONSEGNA DEI TESSERINI

Considerato che la circolare regionale prescrive che “I tesserini devono essere compilati e consegnati agli interessati da personale avente un rapporto di dipendenza con il Comune, in locali a disposizione del Comune medesimo”, l’Ufficio competente, definita l’istruttoria, e previo accertamento della residenza, avrà cura di contattare il richiedente (al numero indicato nella richiesta previamente presentata) al fine di informarlo della possibilità di ritirare il tesserino predisposto entro i termini prescritti dalla legge (L.241/1990).

Nei casi di delega l’Ufficio competente al rilascio dei tesserini informerà le associazioni sulle eventuali integrazioni necessarie e sul calendario di consegna dei tesserini.

Per ulteriori informazioni è possibile:

· rivolgersi direttamente agli uffici competenti;

· consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale: https://www.comune.caltanissetta.it/it/servizi/venatori

Per informazioni sugli avvisi dell’assessorato regionale:

– https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-sviluppo-rurale-territoriale/avvisi-faunistico-venatorio-giugno-2026https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-sviluppo-rurale-territoriale/avvisi-faunistico-venatorio-luglio-2026