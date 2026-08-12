Malore fatale per un 50enne a Punta Bianca nell’Agrigentino

Tragedia del mare a Punta Bianca. Qui un uomo di 50 anni, originario di Torino e residente a Caltagirone, è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava sulla marna della riserva agrigentina. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima avrebbe deciso di trascorrere qualche ora di relax, ma mentre si trovava a Punta Bianca si è sentito male ed è deceduto. Alcuni bagnanti hanno tentato inutilmente di rianimarlo in attesa dei soccorsi.

Tra le ipotesi c’è quella che possa essere stato stroncato da un malore fatale favorito anche dalle temperature elevate di questi giorni. Saranno gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a stabilirne le cause del decesso. Il pubblico ministero di turno della Procura di Agrigento, infatti, ha già disposto l’ispezione cadaverica che servirà a fornire i primi elementi per stabilire con maggiore precisione cosa abbia provocato il decesso. (AgrigentoNotizie)