Furti in centro a Gela, il questore di Caltanissetta Marco Giambra emette tre avvisi orali

Il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra, dopo l’attività istruttoria eseguita dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, ha emesso provvedimenti di avviso orale nei confronti di tre gelesi, considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento di prevenzione, notificato nei giorni scorsi ai tre soggetti, trae origine da un’indagine del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela su una serie di furti commessi in quel centro nei primi mesi dell’anno in danno di esercizi commerciali. A conclusione delle indagini, i tre soggetti sono stati raggiunti da misure cautelari personali, emesse dal Gip del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, poiché indagati per il reato di furto aggravato in concorso. Le indagini hanno appurato che il modus operandi degli indagati consisteva nel forzare le serrature d’ingresso o infrangere le vetrine dei negozi, per poi introdursi all’interno dei locali e razziare soldi e oggetti del valore di centinaia di euro. Con il provvedimento di avviso orale, ritenuto che i tre indagati possono essere inquadrati nella categoria delle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi mettano in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, è stato intimato loro di tenere una condotta conforme alla legge.