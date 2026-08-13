Frontale scooter – auto: 68enne perde la vita nel violentissimo scontro

Nuova vittima della strada a seguito di un tragico incidente verificatosi lungo la SS 63 del Cerreto, nella periferia cittadina di Aulla, dopo la frazione dei Surrogati. La vittima è stata un 68enne che ha avuto la peggio nel violentissimo impatto tra uno scooterone e una multispazio Fiat Qubo.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter stava viaggiando in direzione Aulla, mentre il furgone procedeva nella direzione opposta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato il terribile scontro frontale.

Ad avere la peggio è stato il 68enne centauro. Per lui si sono rivelati vani i tentativi di strapparlo alla morte posti in essere dai soccorritori. Troppe e gravissime le ferite riportate nello scontro frontale per consentirgli di salvarsi. Sul posto anche le forze dell’ordine per provvedere ai rilievi per una ricostruzione di quanto accaduto.