Migranti: tre sbarchi a Lampedusa , arrivano in 88

Sono 88 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa dopo tre distinti interventi di soccorso effettuati dalle motovedette della guardia di finanza e di Frontex. I gruppi erano composti da bengalesi, egiziani, pakistani, siriani, afghani, marocchini, sudanesi e tunisini. Due imbarcazioni erano partite da Tripoli, mentre la terza aveva lasciato le coste di Mahdia, in Tunisia. Uno dei migranti tunisini e’ stato trasferito d’urgenza al poliambulatorio dell’isola per un malore accusato subito dopo lo sbarco al molo Favarolo. Tutti gli altri sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento sono ospitati 176 migranti.