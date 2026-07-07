Valle dei Templi, tornano le sere Fai d’estate fino al 29 agosto

Tornano le sere Fai d’estate, 30 beni del Fondo per l’ambiente italiano si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d’apertura per ospitare, fino al 29 agosto, in 15 regioni d’Italia, oltre 350 esperienze fra cultura, arte, storia, natura ed enogastronomia.

Un calendario lungo tre mesi di iniziative per godere del fascino dei beni della fondazione, Saranno dieci gli appuntamenti speciali e 20 le serate che vedranno il Giardino delle Kolymbethra e Case Montana – luogo straordinario che coniuga archeologia, biodiversità e pratiche agricole tradizionali, che racchiude oltre 2.500 anni di storia della Valle dei Templi di Agrigenton- accoglierà i visitatori al calare del sole, nelle prime ore della notte e anche alle prime luci dell’alba: dalle osservazioni astronomiche in collaborazione con il Planetario di Palermo alle degustazioni di vini autoctoni e prodotti tipici locali, passando per i concerti di Daniele Magro, cantautore e autore tra i più sensibili e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea, di Kety Fusco, giovane arpista – per la prima volta in Sicilia – che vanta performance e concerti su palcoscenici internazionali, e degli Alubasa, per una suggestiva serata “afro-siculo” tra highlife, afrobeat, funk ed elementi di musica tradizionale, con apertura elettronica e psichedeliche.

Ancora, un laboratorio teatrale etico per grandi e piccini, prodotto da teatro Lunaria, e due suggestive esibizioni proposte nell’ultima fase della notte e alle prime luci dell’alba: una permanenza sonora site-specific con gli strumenti di Giovanni Alfieri e Sergio Beercock ei movimenti di Ludovica Messina Poerio e una sperimentazione musicale che nasce dall’unione dello spettacolo “Radix Ipsius” di Vito Incorvaia, in cui le piante delle piante si traducono in suono, e la performance sonora del polistrumentista Libero Reina. Gran finale sabato 29 agosto con Poetica. Arti orali e poesia al Giardino della Kolymbethra, dove una serata del Festival MutaMuta di Agrigento , porterà, tra gli agrumeti della Valle dei Templi, voci poetiche contemporanee e performance di poetry slam ispirate al contesto del bene.