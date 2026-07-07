Sicilia, dalla Regione finanziamenti per 26 progetti sull’invecchiamento attivo. Albano: «Promuoviamo socializzazione e benessere degli over 65»

Cinquecentomila euro per finanziare 26 progetti sull’invecchiamento attivo in Sicilia. Il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico a sostegno delle iniziative promosse dagli enti del Terzo settore nell’ambito del Fondo nazionale per le Politiche della famiglia 2024.

«Con questo finanziamento – dichiara l’assessore Nuccia Albano – confermiamo l’impegno della Regione nel sostenere politiche che mettano al centro la persona anziana, riconoscendone il valore sociale, culturale e umano. L’invecchiamento attivo significa promuovere opportunità di partecipazione, socializzazione e benessere, contrastando l’isolamento e valorizzando il contributo che gli over 65 continuano a offrire alle nostre comunità. Grazie a questi progetti nasceranno sul territorio esperienze capaci di rafforzare i legami sociali, favorire l’autonomia personale e costruire comunità sempre più inclusive e solidali. Ringrazio gli enti del Terzo settore che, con la qualità delle proposte presentate, dimostrano ancora una volta di essere partner fondamentali nella costruzione di una rete di servizi sempre più vicina ai bisogni dei cittadini».

L’intervento rientra nell’Azione 3 “Invecchiamento attivo” e sostiene iniziative per migliorare la qualità della vita delle persone anziane, favorendone la partecipazione alla vita sociale e culturale delle comunità. I progetti prevedono attività di socializzazione e aggregazione, laboratori culturali e ricreativi, percorsi di educazione alla salute e promozione di corretti stili di vita, iniziative di attività motoria, programmi di inclusione digitale per ridurre il divario tecnologico, occasioni di volontariato e cittadinanza attiva, nonché interventi per contrastare la solitudine e l’isolamento sociale, valorizzando il ruolo degli over 65 come risorsa per il territorio e favorendo il dialogo tra le generazioni.

La graduatoria è consultabile a questo indirizzo.