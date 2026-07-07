Verso la “Città del Natale”: Caltanissetta apre i termini per il progetto dei mercatini in centro storico

Il Comune di Caltanissetta ha indetto un Avviso Pubblico per l’individuazione del soggetto a cui affidare la progettazione, organizzazione e gestione dei “Mercatini di Natale 2026”. Su impulso della Direttiva dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Delpopolo, è stato manifestato l’intento di promuovere la valorizzazione turistico-culturale del territorio, nonché favorire la massima partecipazione degli operatori economici e delle associazioni.

La “Città del Natale”, che punta a coniugare le antiche tradizioni dell’enogastronomia nissena con momenti ludici e di intrattenimento per tutte le età, animerà il centro storico dall’8 al 27 dicembre 2026 lungo la suggestiva cornice di Corso Umberto I.

I soggetti proponenti dovranno presentare un progetto che contempla l’allestimento di almeno 20 gazebo in legno (delle dimensioni di 3,00 m x 2,00 m), ripartiti in:

· Almeno 15 spazi espositivi e promozionali per prodotti a tema natalizio (alimentari e non).

· Almeno 5 spazi dedicati alla degustazione e alla vendita di prodotti alimentari tipici della tradizione natalizia.

Tutte le strutture dovranno presentare un’immagine coordinata e omogenea, accogliendo merceologie strettamente inerenti alle festività: addobbi per presepi e alberi, giocattoli, articoli da regalo, dolciumi e prodotti dell’artigianato locale. Tra i criteri di valutazione tecnica, la Commissione premierà in particolar modo il livello di innovatività, la presenza di stand dedicati all’artigianato e la promozione della filiera corta e del commercio equo e solidale.

“Stiamo già lavorando per la terza edizione di Caltanissetta Città del Natale, un appuntamento che come gli scorsi anni punta a offrire momenti di spensieratezza a bambini, giovani e famiglie, nonché ai cittadini nisseni e dei paesi limitrofi che accorreranno per condividere un periodo denso di attrattive e di eventi di grande richiamo – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico Guido Delpopolo.

Non mancheranno artisti di fama nazionale, spettacoli e giostre per i più piccoli, il Christmas Park e, ovviamente, ci sarà spazio per i tradizionali mercatini di Natale: un piccolo mondo di sapori, profumi e creazioni artigianali che accompagnerà il pubblico verso un’esperienza tutta da gustare e guardare.

I mercatini rappresenteranno anche un motore economico per i nostri commercianti e artigiani, che sono sicuro saranno in grado di cogliere questa ulteriore occasione per valorizzare le eccellenze del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e pienamente consona all’atmosfera suggestiva delle festività natalizie”.

Per garantire la riuscita della manifestazione, il Comune di Caltanissetta mette a disposizione importanti agevolazioni e servizi a supporto del gestore:

· Concessione gratuita del suolo pubblico per l’intera durata dell’evento.

· Servizio di pulizia giornaliera dell’area e svuotamento dei bidoni dei rifiuti (attivo dalle ore 4:00 alle ore 7:00 del mattino).

· Attività di promozione e pubblicizzazione istituzionale attraverso il proprio Ufficio Stampa e il portale web dell’Ente.

Il valore posto a base d’asta su cui i concorrenti dovranno formulare la propria offerta economica in percentuale di ribasso è pari a € 32.952,00. Tra gli obblighi principali in capo al proponente figurano la realizzazione degli impianti elettrici a norma (con divieto assoluto di bombole a gas e motori), la sorveglianza notturna con personale qualificato e l’assegnazione totalmente gratuita degli spazi espositivi agli operatori commerciali.

MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il bando è rivolto agli operatori economici del settore, associazioni (riconosciute e non), comitati, cooperative sociali e fondazioni in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023). È richiesta una comprovata esperienza pregressa nell’organizzazione di fiere e mercatini.

La documentazione necessaria – che comprende la domanda di partecipazione (All. 1), la proposta progettuale (massimo 10 pagine) e l’offerta economica – dovrà essere trasmessa tassativamente entro il 24 agosto 2026 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:

suap@pec.comune.caltanissetta.it

L’oggetto della PEC dovrà recare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE PERIODO 08 DICEMBRE – 27 DICEMBRE 2026”.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per qualsiasi chiarimento o informazione supplementare, è possibile contattare l’Ufficio SUAP al numero telefonico 0934 7440374584 o via email all’indirizzo del Responsabile del Procedimento, l’Istruttore Direttivo Tecnico Arch. Roberta Palazzo: r.palazzo@comune.caltanissetta.it.