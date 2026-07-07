On. Rosetta Cirrone Cipolla: “l’acqua è il futuro della nostra agricoltura”

Il comunicato dell’on. Rosetta Cirrone Cipolla. “La Regione Siciliana ha pubblicato un avviso da 5 milioni di euro destinato alle imprese agricole per la realizzazione di vasche, laghetti aziendali, invasi e impianti di desalinizzazione, con un contributo a fondo perduto fino al 70% e un finanziamento massimo di 200.000 euro per impresa. Si tratta di un’opportunità importante che invito tutte le aziende interessate a cogliere, perché investire nella gestione delle risorse idriche significa rafforzare la competitività del nostro comparto agricolo. Ma questo non basta. Le difficoltà vissute dagli agricoltori negli ultimi anni richiedono un confronto serio e soluzioni strutturali. Per questo, nelle prossime settimane convocherò un’assemblea pubblica con tutte le organizzazioni sindacali agricole, i rappresentanti del comparto e degli enti interessati, per ascoltare il territorio e costruire insieme un percorso concreto che affronti e risolva i problemi storici che da troppo tempo gravano sulla nostra agrico0ltura.Il mio impegno continuerà ad essere quello di trasformare le esigenze degli agricoltori in azioni concrete,, perché l’agricoltura siciliana merita risposte, investimenti, e una programmazione capace di guardare al futuro”.