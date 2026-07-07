Sicilia, Anas: via alla manutenzione programmata lungo la ss 624 “Palermo-Sciacca” e altre strade statali del palermitano

Sono iniziati gli interventi di manutenzione programmata del piano viabile e della relativa segnaletica orizzontale lungo la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, in tratti saltuari.Considerata l’importanza di questa arteria stradale, che collega numerosi centri abitati – quotidianamente interessata da un intenso flusso veicolare – si è scelto di eseguire i lavori nelle ore notturne, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Gli interventi interesseranno inizialmente il tratto compreso tra il km 0 e il km 1,540, alle porte di Palermo.

Le lavorazioni notturne si protrarranno per circa una settimana. Questo consentirà di limitare l’impatto sul traffico e di garantire, al contempo, lo svolgimento delle attività in condizioni di maggiore sicurezza per operatori e utenti della strada.Successivamente, il programma degli interventi proseguirà lungo altri tratti della SS 624, nelle ore diurne, e interesserà progressivamente, sempre in tratti saltuari, anche le strade statali 113, 117, 120, 186, 286 e 643.

L’obiettivo di questi interventi è migliorare le condizioni della pavimentazione e della segnaletica, innalzando i livelli di sicurezza e di comfort per tutti gli utenti della strada.Si invitano pertanto gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere, a rispettare i limiti e le disposizioni temporanee alla circolazione.

