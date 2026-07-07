Enna si candida a città con economia circolare

– Enna si candida a diventare una delle prime città italiane che compie un passo importante verso la transizione ecologica e l’economia circolare mettendo al centro la mobilità sostenibile, il risparmio energetico, la tutela ambientale e l’attrazione degli investimenti europei. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa dagli assessori comunali alle Politiche comunitarie e reperimento risorse, Michele Sabatino, e all’Ambiente, territori e contrade, con delega su Pergusa , Leandro Lombardo.

Sabatino ha spiegato che il Comune ha sottoscritto la lettera di impegno per avviare una collaborazione con la banca europea per gli investimenti, che svolgerà il ruolo di advisor nella definizione della strategia di trasformazione della città verso un modello di economia circolare. L’iniziativa si inserisce nei programmi promossi dall’Unione europea per contrastare il cambiamento climatico, con particolare attenzione alle città, responsabilità della maggior parte delle emissioni inquinanti, dei consumi energetici e della produzione dei rifiuti.

Il primo obiettivo, osservano dal Comune, sarà la redazione di un piano strategico dell’economia circolare, che individuerà gli interventi necessari per ridurre le emissioni di Co₂, migliorare la mobilità urbana, incrementare il risparmio energetico e idrico, favorire il riciclo delle risorse e rendere Enna una città sempre più sostenibile. Tra gli interventi già programmati figurano progetti per la mobilità sostenibile, con sistemi di car sharing, smart parking, diffusione della mobilità elettrica e nuovi collegamenti tra Enna alta e bassa. È inoltre previsto un investimento di circa cinque milioni di euro destinato alla riqualificazione della mobilità urbana