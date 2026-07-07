Incidente stradale a Siracusa, scontro tra moto e bici: un morto

Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri in viale Epipoli, a Siracusa. Per cause in corso di accertamento, la moto, che procedeva presumibilmente nella stessa direzione di marcia della bicicletta, verso il Belvedere, si e’ scontrata con il velocipede. Nell’impatto e nella successiva caduta il motociclista e’ deceduto. Il ciclista, rimasto ferito, e’ stato trasportato e ricoverato all’ospedale Umberto I. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti degli inquirenti. (AGI)