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Incidente stradale a Siracusa, scontro tra moto e bici: un morto

Redazione 3

Incidente stradale a Siracusa, scontro tra moto e bici: un morto

Mar, 07/07/2026 - 10:41

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Un motociclista di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri in viale Epipoli, a Siracusa. Per cause in corso di accertamento, la moto, che procedeva presumibilmente nella stessa direzione di marcia della bicicletta, verso il Belvedere, si e’ scontrata con il velocipede. Nell’impatto e nella successiva caduta il motociclista e’ deceduto. Il ciclista, rimasto ferito, e’ stato trasportato e ricoverato all’ospedale Umberto I. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti degli inquirenti. (AGI)

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