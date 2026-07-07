Assovini Sicilia, il nisseno Totò Navarra nel nuovo CdA “under 40”

Assovini Sicilia apre un nuovo ciclo affidando la propria governance a una generazione di giovani imprenditori e professionisti del vino. Il nuovo Consiglio di amministrazione dell’associazione, che riunisce cento aziende vitivinicole dell’Isola, è infatti composto interamente da rappresentanti under 40 provenienti dal gruppo Generazione Next.

Alla presidenza è stata eletta Gabriella Favara di Donnafugata, affiancata dal vicepresidente Pietro Pollara di Principe di Corleone.

Completano il Consiglio di amministrazione Graziano Nicosia di Tenute Nicosia, Costante Planeta di Planeta, Alessandro Tasca di Tasca d’Almerita, Cristina Madaudo di Camporè, Enrica Spadafora di Dei Principi di Spadafora, Pierfilippo Marchello di Cantine Pellegrino e Totò Navarra di Tenute Navarra.

Una squadra che rappresenta alcune delle più importanti realtà vitivinicole siciliane e che condivide l’obiettivo di accompagnare il comparto verso nuove sfide, attraverso competenze manageriali, capacità innovativa, attenzione ai cambiamenti del mercato e una visione sempre più internazionale.



La nomina di Totò Navarra si inserisce pienamente nel percorso portato avanti dalla Famiglia Navarra: un progetto imprenditoriale fondato sulla continuità tra generazioni, sulla valorizzazione delle radici e sulla capacità di innovare mantenendo saldo il rapporto con la propria terra.

Valori, innovazione e territorio rappresentano, infatti, i pilastri dell’identità di Tenute Navarra e trovano una naturale corrispondenza nella visione di Assovini Sicilia, da sempre impegnata nella promozione della cultura, della qualità e dell’immagine del vino siciliano in Italia e nel mondo.



“Entrare a far parte del nuovo Consiglio di amministrazione di Assovini Sicilia è per me motivo di orgoglio e, soprattutto, una grande responsabilità», dichiara Totò Navarra. «Condividiamo l’ambizione di costruire una Sicilia del vino sempre più autorevole e competitiva sui mercati internazionali, senza perdere il legame con le nostre radici. Valori, innovazione e territorio sono i principi che guidano la nostra famiglia e Tenute Navarra e che ritroviamo pienamente nella visione di Assovini Sicilia”.

Il nuovo CdA sarà chiamato a interpretare l’evoluzione del settore, intercettare nuove opportunità e rafforzare il posizionamento della Sicilia come uno dei territori vitivinicoli più dinamici, riconoscibili e apprezzati a livello internazionale.