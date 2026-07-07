Caltanissetta. Emergenza rifiuti superata: da oggi riprende regolarmente la raccolta dell’indifferenziato

Il Sindaco Walter Tesauro e l’Assessore con delega all’Igiene Urbana Calogero Adorntto informano la cittadinanza che la situazione straordinaria che nelle ultime settimane ha interessato il conferimento dei rifiuti indifferenziati è stata superata e che, a partire da oggi, il servizio tornerà progressivamente alla normalità.

L’emergenza che ha coinvolto il Comune di Caltanissetta trae origine da una situazione straordinaria verificatasi presso l’impianto TMB Timpazzo, a Gela, dove il Comune era autorizzato a conferire il proprio rifiuto secco residuo in forza di specifici provvedimenti regionali.

A causa delle criticità che hanno interessato l’impianto gelese nelle scorse settmane, si è resa necessaria una rimodulazione dei quantitativi conferibili da parte dei Comuni che utiizzano la struttura. Tale circostanza ha determinato significave difficoltà nel sistema di trattamento dei rifiuti indifferenziati a livello regionale, coinvolgendo numerosi enti locali siciliani, tra cui il Comune di Caltanissetta.

La riduzione delle capacità di conferimento disponibili presso il TMB Timpazzo ha reso necessaria una rapida riorganizzazione dell’intero sistema di smaltimento. Grazie all’intervento della Regione Siciliana e ai decreti emana dal Direttore Generale del Dipartimento regionale competente, dott . Arturo Vallone, il Comune di Caltanissetta è stato autorizzato a conferire il proprio rifiuto indifferenziato presso tre diversi impianti : il TMB di Gela, per la quota disponibile, il TMB di Enna e il TMB di Catania.

La redistribuzione dei conferimenti su più impianti , unitamente alla necessità di riorganizzare i trasporti e le attvità operative, ha inevitabilmente determinato rallentamenti nel servizio di raccolta dell’indifferenziato. Tuttavia, grazie all’immediata attivazione degli uffici comunali, del gestore del servizio, della SRR e degli enti competenti , è stato possibile contenere gli effetti della critiità ed evitare conseguenze ben più gravi sul territorio cittadino.

«Ci siamo trovati ad affrontare una situazione eccezionale e imprevedibile – dichiarano il Sindaco Walter Tesauro e l’Assessore Calogero Adornotto – che ha interessato uno dei principali impiadti di trattamento dei rifiuti della Sicilia e che ha avuto ripercussioni su numerosi Comuni. Sin dal primo momento abbiamo seguito costantemente l’evolversi della situazione, interloquendo con la Regione Siciliana e con tutti soggetti coinvolti per garantire una soluzione rapida ed efficace e scongiurare una vera emergenza igienico-sanitaria in città».

Grazie alle soluzioni individuate e ai nuovi conferimenti autorizzati , il servizio è stato progressivamente ripristinato e, a partire da oggi, la raccolta dell’indifferenziato tornerà regolarmente alla normalità.

Il Sindaco Walter Tesauro e l’Assessore Calogero Adornetto rivolgono un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla gestione di questa situazione straordinaria: gli operatori del servizio, gli uffici comunali, la SRR, i tecnici e il personale coinvolto nelle attività di coordinamento e gestione dell’emergenza.

«Un ringraziamento particolare va anche ai cittadini nisseni per la pazienza, il senso civico e la collaborazione dimostra in queste settimane. A loro rivolgiamo le nostre scuse per i disagi subiti , con la consapevolezza che solo grazie all’impegno condiviso di istiuzioni, operatori e comunità sia stato possibile superare una fase particolarmente complessa e ripristinare la piena regolarità del servizio».

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del sistema regionale di trattamento dei rifiuti , mantenendo un costante confronto con gli enti competenti al fine di garantire continuità, efficienza e regolarità del servizio nell’interesse della comunità nissena.

Con il ritorno alla piena operatività del sistema di conferimento, Caltanissetta supera una fase particolarmente complessa determinata dalle criticità che hanno interessato il principale impianto di riferimento per il trattamento del rifiuto indifferenziato, confermando la capacità di risposta delle istituzioni e degli operatori coinvolti nella gestione del servizio.