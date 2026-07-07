“Futura – costruiamo insieme la città” a Palermo alla presentazione del movimento civico regionale “Solidali”

Una delegazione di “Futura – Costruiamo insieme la Città” ha partecipato, lo scorso 30 giugno a Palermo, alla presentazione del movimento civico regionale Solidali, prendendo parte a un momento di confronto che ha riunito amministratori locali, rappresentanti del mondo del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione e delle realtà civiche siciliane.

Nel corso dell’iniziativa è stato portato anche un contributo sul tema della buona amministrazione, ribadendo una convinzione che da sempre ispira l’azione del nostro movimento: la politica non può ridursi alla ricerca del consenso, ma deve tornare ad essere uno strumento al servizio delle comunità.

Troppo spesso, infatti, si assiste a un’inversione tra mezzi e fini: la campagna elettorale diventa il fine dell’azione politica, mentre dovrebbe esserne soltanto il mezzo. Da questa impostazione discende il rischio di privilegiare ciò che produce consenso immediato anziché ciò che costruisce sviluppo, opportunità e futuro per i territori.

Abbiamo ascoltato con interesse i principi che ispirano Solidali e, in particolare, il richiamo a una politica fondata sul bene comune, sulla partecipazione, sulla responsabilità, sulla buona amministrazione e sulla centralità della persona all’interno della comunità. Valori che riteniamo pienamente condivisibili e che rappresentano un patrimonio comune per chiunque creda in una politica capace di prendersi cura delle persone, superando personalismi e logiche di appartenenza. La stessa Carta di Castelbuono pone al centro temi quali il servizio, la responsabilità pubblica, l’inclusione e il rifiuto di una politica ridotta a mera gestione del potere.

La presenza di Futura è stata dettata esclusivamente dalla volontà di partecipare a un momento di dialogo e di confronto tra esperienze civiche che condividono l’esigenza di restituire credibilità e qualità all’azione amministrativa.

Riteniamo che il confronto tra realtà diverse, quando si fonda sul rispetto reciproco e sulla condivisione di valori autentici, rappresenti sempre un’occasione di crescita per la Sicilia e per i territori.

Futura – Costruiamo insieme la Città continuerà, come ha sempre fatto, il proprio percorso con autonomia, coerenza e spirito civico, mettendo al centro il bene comune e la convinzione che il consenso debba essere la naturale conseguenza di scelte giuste e responsabili, mai il loro presupposto.