Mussomeli, per l’ex Sindaco Giuseppe Catania una prestigiosa nomina: dal 30 giugno è Direttore Generale Confapi Sicilia

MUSSOMELI – Lo ha comunicato sul social CONFAPI SICILIA. “Manager con oltre 30 anni di esperienza nella consulenza alle imprese, nella programmazione economica e nei fondi europei, il Direttore Catania porta in dote un curriculum di assoluta eccellenza. Già Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana (2022-2024) e precedentemente Sindaco del Comune di Mussomeli, ricopre oggi incarichi di rilievo nazionale, tra cui quello di Componente del Nucleo per le Politiche di Coesione (NUPC) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A questa straordinaria competenza politico-amministrativa unisce oltre 25 anni di consulenza diretta, avendo accompagnato centinaia di imprese nella pianificazione strategica e nell’accesso ai finanziamenti pubblici. La sua leadership e la sua profonda conoscenza della finanza agevolata e della governance pubblica rappresentano un valore inestimabile. Sotto la sua direzione, siamo pronti a rafforzare la voce delle Piccole e Medie Industrie dell’Isola, promuovendo nuove traiettorie di innovazione e competitività nei tavoli istituzionali che contano. A nome di tutta la governance e dei nostri associati, esprimiamo le più vive congratulazioni e i migliori auguri per questo nuovo