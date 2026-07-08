Salute

Ucraina, Meloni incontra Zelensky: “Impegno al fianco di Kiev per una pace giusta”

Redazione

Ucraina, Meloni incontra Zelensky: “Impegno al fianco di Kiev per una pace giusta”

Mer, 08/07/2026 - 12:00

Condividi su:

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice NATO ad Ankara.

“Nel corso del colloquio è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura – si legge in una nota di Palazzo Chigi -. Il presidente del Consiglio ha inoltre confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

    Primo Piano

    il Fatto Siciliano

    Cronaca

    banner italpress istituzionale banner italpress tv

    Attualità

    Politica

    Rassegna Stampa

    Dalla Provincia

    Necrologi di Caltanissetta