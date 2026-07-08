Caltanissetta. La mamma di un bambino speciale sul Grest San Luca: “Un miracolo di inclusione e felicità”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo lettera della mamma di un bambino speciale che preso parte al Grest della parrocchia San Luca.

“Cari animatori, responsabili e sacerdoti del Grest San Luca, volevo affidarvi questo pensiero per dirvi il mio grazie più sincero e profondo. Quest’anno il vostro tema conduttore è stato “Rispettiamoci”, e voi lo avete trasformato in qualcosa di vivo, vibrante e straordinario attraverso la vostra energia travolgente e la vostra gioia pura.

Come mamma di un bambino speciale, sono rimasta incantata nel vedere con quanta forza e vitalità avete affrontato ogni giornata. Avete travolto mio figlio con un entusiasmo contagioso, trasformando il rispetto in abbracci, sorrisi, balli e risate. Grazie alla vostra carica, non si è mai sentito un passo indietro, ma sempre al centro della festa.

In questa splendida squadra, c’è un esempio che mi ha toccato il cuore in modo profondo: la presenza di Totò, un collaboratore di quasi ottant’anni, simbolo della comunità di San Luca, che con il suo essere “speciale”, si è messo in gioco ogni giorno con una voglia di gioire e di stare con i bambini che è semplicemente straordinaria! La sua grinta dimostra a tutti noi che l’entusiasmo non ha età, che i limiti fisici si superano con il cuore e che il rispetto significa dare a ognuno la possibilità di essere un dono per gli altri. Insieme a lui, tutti i ragazzi, compresi gli splendidi animatori speciali, hanno dimostrato che la gioia non ha barriere.

Tutto questo miracolo di inclusione e felicità è stato possibile grazie ai nostri sacerdoti P. Alfonso e P. Deodatus che hanno aperto le porte, guidato i passi di tutti e permesso a questa meravigliosa macchina di funzionare. Un grazie immenso va, in modo particolare, proprio a P. Alfonso per il quale questo grest è stato l’ultimo in mezzo a noi prima del suo trasferimento. La comunità di San Luca ti saluta con il cuore colmo di gratitudine per il bene che hai seminato, per la tua presenza accogliente e per aver reso questa parrocchia una casa dove c’è posto davvero per tutti. La tua dedizione rimarrà impressa nei sorrisi dei nostri figli”.

Grazie a ognuno di voi per aver portato così tanta vita, ritmo e felicità nelle nostre giornate. Siete l’esempio più bello di come il rispetto possa diventare la festa più grande del mondo. Diciamolo: avete fatto “scrusciu”! Con immensa gratitudine e ammirazione”.