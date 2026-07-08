Piazza Umberto: Inizia stasera col Karaoke l’estate mussomelese. Ordinanza del sindaco regolamentazione traffico veicolare

MUSSOMELI – Stasera, alle 21, in Piazza Umberto 1° si da l’avvio alla tradizionale estate mussomelese con il Karaoke; Durante la serata degustazione di torroni e zucchero filato per i bimbi e gonfiabili per adulti e bambini. “Per le sere d’estate 2026 – ha scritto sul social il sindaco Gianluca Nigrelli abbiamo immaginato una zona totalmente libera dal traffico dove potere passeggiare qualche ora serenamente, dove i bambini possono sentirsi liberi di giocare, dove potere sorseggiare un drink e ascoltare un po’ di musica. Ho quindi firmato l’ordinanza con la quale abbiamo creato un’unica isola pedonale che parte dall’incrocio tra Piazzetta Siracusa (bar Due Palme) e la Via Palermo e comprende l’intera Piazza Umberto (anche la zona dietro il Monumento che negli anni passati è stata invece lasciata aperta al passaggio delle auto). La chiusura al traffico veicolare di tale zona è prevista per tutte le sere a partire da domani 9 luglio e sino al 15 settembre, dalle ore 21,00 alle ore 2,20. Per non pregiudicare la mobilità dei residenti, l’accesso alla Via Barcellona sarà reso possibile con una piccola modifica al senso di marcia della stessa: nelle ore di chiusura di Via Palermo, infatti, si potrà percorrere Via Barcellona in senso contrario a quello diurno. percorso da fare parte da Piazza Martiri delle Foibe, poi Via Fuori le Mura, Via De Castellar. Via Coffaro e appunto Via Barcellona in direzione Piazza Umberto. Qui giunti, si dovrà scendere dalla stradina che porta di nuovo a Via Fuori le Mura e poi a Piazza Martiri delle Foibe. Anche la Via Principe di Scalea sarà percorribile in senso contrario a quello diurno sino all’incrocio con Via Principe di Trabia (ex bar Quartara) così da potere raggiungere facilmente Piazza Roma. I parcheggi saranno consentiti solamente nel secondo tratto di Via Principe di Scalea, dall’incrocio con Via Principe di Trabia all’incrocio con Piazzetta Pasquale Sorce.Come tutte le novità, il nuovo piano del traffico avrà bisogno di un certo periodo di tempo per consentire a tutti di abituarsi e solo dopo che sarà pienamente operativo potremmo capire se sarà una soluzione valida o se si renderà necessaria qualche modifica. Vi chiedo quindi un po’ di pazienza i primi giorni e se avrete dei suggerimenti costruttivi saranno sicuramente graditi e adeguatamente valutati”.