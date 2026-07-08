All’Arnas Civico di Palermo inaugurato il Centro di riferimento regionale per l’endometriosi

Taglio del nastro all’Arnas “Civico- Di Cristina- Benfratelli” del Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura dell’Endometriosi, diretto dal dr. Antonio Maiorana, e dell’annessa nuova “sala operatoria integrata Teleion” dedicata alla Ginecologia.Risorse e letteratura medica

L’inaugurazione è avvenuta stamattina prima presso l’Aula multimediale dell’azienda e a seguire davanti l’ingresso del centro al padiglione 3 b (edificio adiacente a quello dell’UOC “Ginecologia e Ostetricia”), piano terra.

L’UOC “Ginecologia e Ostetricia” dell’ARNAS “Civico – Di Cristina – Benfratelli” di Palermo, accanto a quella dell’ARNAS “Garibaldi” di Catania, rappresenta uno dei centri di riferimento regionale in Sicilia per la diagnosi e la cura dell’Endometriosi, istituiti con la legge regionale n. 27 del 28 dicembre 2019 “Disposizioni per la tutela e il sostegno delle donne affette da endometriosi”.Servizi Sanitari Sicilia

Con il DA. 652 del 23 giugno 2025 è stato adottato un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) dedicato alla diagnosi e alla cura della patologia, con l’obiettivo di garantire omogeneità ed equità di accesso alle cure sul territorio regionale, sfatando difformità assistenziali e perfezionando il percorso virtuoso già introdotto dalla Rete Endometriosi Siciliana: ovvero un modello di cura esemplare anche per altre Regioni.Risorse e letteratura medica

La Sicilia è stata pioniera nella standardizzazione di un percorso assistenziale, a carattere multidisciplinare, che ha permesso di offrire, alle donne che convivono con questa difficile patologia, tempestiva risposta ed una presa in carico complessiva e consapevole. L’Endometriosi ha pesanti ripercussioni in termini di costi diretti e indiretti e, laddove non può contare sullo stesso modello di cura, registra ancora oggi purtroppo, notevoli ritardi diagnostici rispetto all’esordio della malattia.Servizi Sanitari Sicilia