Treni, Italia divisa in due per lavori su ponte a Firenze: previsti ritardi e cancellazioni per Alta Velocità e Regionali

(Adnkronos) – Iniziati i lavori per per la prima fase della sostituzione di Ponte al Pino, con conseguenze per la circolazione dei treni a livello nazionale (l’Italia è di fatto divisa in due) e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, a Firenze. Finora sono stati riportati disagi contenuti per i viaggiatori, ai quali sono state messe a disposizione navette per attraversare la città. Stamattina si è però aggiunto alla situazione un guasto presso la Stazione di Milano, con soppressione di alcune corse e ritardi che arrivano a quaranta minuti. Dalle 9,10 “la circolazione è rallentata nel nodo di Milano per verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale”, si legge sul sito di Trenitalia. “I treni Alta Velocità, Intercity, Eurocity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti”. Ora la circolazione sarebbe in graduale ripresa dopo verifiche tecniche. Il treno Alta Velocità oggetto di variazioni è FR 9508 Firenze Santa Maria Novella (7:55) – Torino Porta Nuova (11:11), con il treno che oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

Quello di Firenze è il primo di due stop programmati, e durerà fino a venerdì 10 luglio, alle 4. I treni Alta Velocità subiscono cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate, si legge ancora sul sito di Trenitalia, in una nota dove si comunica l’attivazione del servizio navetta Campo di Marte-Santa Maria Novella e il collegamento con alcune Frecce. Per i treni Roma-Milano, che vengono deviati via Tirrenica, sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Alcuni treni Intercity ed Eurocity subiscono limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi, allungamenti di percorrenza e modifiche di fermate. Trenitalia avvisa di variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni Regionali delle relazioni Firenze – Pisa – Livorno – Piombino/Grosseto, Firenze – Perugia/Foligno, Firenze – Arezzo – Chiusi C.T. – Roma, Pisa – Roma, Roma – Civitavecchia, Roma – Velletri, Roma – Albano, Roma – Frascati, Roma – Cassino, Roma – Formia – Minturno – Napoli, Roma – Nettuno, Firenze – Empoli – Siena, Firenze – Viareggio – La Spezia – Borgo Val Di Taro, Firenze – Pistoia – Lucca – Viareggio, Arezzo/Montevarchi – Prato/Montecatini, Firenze – Borgo S.L., Firenze – Faenza, Napoli C.le – Benevento, Napoli – Sapri – Paola, Caserta – Salerno, Torre Annunziata – Napoli.

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