Gara d’appalto per la ricostruzione del viadotto San Giuliano. Tesauro: “Infrastruttura strategica per la città”

L’Anas ha pubblicato la gara d’appalto per i lavori di ricostruzione del viadotto San Giuliano, lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”. Un investimento che consentirà di ripristinare uno dei principali collegamenti di accesso alla città di Caltanissetta rispettando gli standard di sicurezza e i criteri ambientali.

Si prevede che il viadotto interrotto dal 2017 potrà essere ricostruito in meno di tre anni con un investimento economico di 72,45 milioni di euro.

“L’intervento agevolerà notevolmente i trasporti per tutti coloro i quali dovranno raggiungere la città di Caltanissetta– ha commentato il sindaco Walter Tesauro –. Un collegamento necessario e da tanto tempo atteso”.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo viadotto lungo circa 1.134 metri (tra il km 62,720 e il km 63,900) progettato secondo i più avanzati standard di sicurezza, sostenibilità ambientale ed economica.

“La pubblicazione della gara d’appalto rappresenta un passo decisivo per restituire alla Sicilia centrale un’infrastruttura strategica – ha dichiarato il Dirigente Responsabile dell’Area Nuove Opere di Anas Sicilia Silvio Canalella –. Il nuovo viadotto San Giuliano migliorerà l’accessibilità a Caltanissetta e i collegamenti lungo la SS 640, garantendo elevati standard di sicurezza, sostenibilità e durabilità. Con questo intervento Anas conferma il proprio impegno per il potenziamento della rete viaria siciliana e per una mobilità più efficiente e sicura”.

Il progetto

L’impalcato è costituito da una struttura mista acciaio-calcestruzzo costituita da due travi in acciaio con interasse 5 metri, con traversi di irrigidimento e una soletta di collegamento di spessore 32 centimetri. La larghezza della piattaforma stradale in progetto, pari a quella del viadotto demolito, è di 11 metri con due corsie di 3,50 metri e banchine di 1,25 metri, oltre ai cordoli laterali. L’altezza dell’impalcato e sarà di 3,47 metri.

Le pile poggiano su fondazioni a pozzo di profondità variabile da 16 a 44 metri con diametro interno del pozzo di 10 metri. Tutte le pile saranno di sezione pressoché rettangolare cave in calcestruzzo armato ed ispezionabili all’interno attraverso un percorso interno alla sezione che porta fino alla sommità della pila e ai baggioli di appoggio.

Il progetto prevede anche interventi complementari all’intervento principale da eseguire separatamente ad esso, tra cui la sistemazione idraulica del versante che sarà oggetto di separata procedura di istruttoria della Struttura Territoriale Sicilia.

La durata dei lavori è prevista in 1.015 giorni.