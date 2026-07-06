Caltanissetta. Sulla buona strada”, la Polizia Locale risponde agli studenti: ep. 3 – “Il casco”

Il Comune di Caltanissetta ha avviato ufficialmente un progetto di educazione stradale rivolto a tutte le scuole secondarie di I grado della città (leggi l’articolo della presentazione dell’iniziativa).

Grazie alla sinergia fra gli Assessorati alla Pubblica Istruzione, alla Polizia Locale e allaViabilità, con la collaborazione della Polizia Locale e il coordinamento del Comandante Raffaele Campanella, il progetto “Sulla buona strada” coinvolgerà come protagonisti gli studenti.

Attraverso una serie di brevi video, periodicamente pubblicati sui canali ufficiali del Comune di Caltanissetta, la Polizia Locale, infatti, risponde a tutti i quesiti, i dubbi e le curiosità dei ragazzi nell’ambito della sicurezza stradale.

L’intento è quello di promuovere comportamenti virtuosi attraverso linguaggi e strumenti congeniali alle nuove generazioni, utilizzando il potenziale delle tecnologia e dei social media in ottica di una vera e propria educazione civile digitale.

Nel terzo video, realizzato con la collaborazione delle classi 1A, 3A e 3D del plesso “G. Verga”dell’IC Caponnetto – Sciascia, si parla dell’importanza del casco per motocicli e ciclomotori. Tali dispositivi di sicurezza, però, non sono tutti uguali: è necessario riconoscere alcuni semplici particolari e fare attenzione a determinati requisiti, obbligatori ai fini dell’omologazione.

Ecco il video: https://youtu.be/uV5k6IWVMg4

Domanda di Lorenzo: “Ciao, sono Lorenzo della scuola Giovanni Verga. Per mio fratello che guida il motorino, che differenza c’è tra un casco omologato e uno non omologato?”

Risposta di Massimo Mastrosimone, Commissario Polizia Locale: “Il casco omologato è un casco che è stato preventivamente testato, per quanto riguarda i suoi requisiti di sicurezza e di protezione della testa del conducente del ciclomotore e motociclo.

Come riconoscere un casco omologato? Lo vediamo, essenzialmente, dalla presenza di una targhetta di colore bianco cucita nel cinturino di allacciamento del casco o all’interno del casco stesso, che deve riportare obbligatoriamente dei numeri e delle lettere che certificano la sua omologazione.

Il casco omologato è l’unico che può essere indossato per poter circolare alla guida di ciclomotori e motocicli. E le conseguenze della circolazione con un casco non omologato è quella della violazione di una norma del Codice della Strada e il conseguente sequestro del veicolo, oltre che del casco perché non omologato.

Perché il Codice della Strada ci dice che il casco deve essere omologato? Perché il casco deve essere idoneo all’uso che ne deve essere fatto, cioè non quello di indossarlo semplicemente, ma indossarlo per proteggere la testa del conducente”.