Tragedia stradale. Centauro 66enne perde il controllo della sua moto, batte la testa e muore

Perde il controllo della sua moto: 66enne sbatte violentemente la testa e muore. E’ quanto accaduto nell’Agrigentino, e più precisamente a Ribera. Qui un centauro di 66 anni avrebbe perso il controllo della sua moto, ha battuto la testa ed è morto.

L’uomo, secondo quanto riportato da AgrigentoNotizie, era di origini statunitensi ma risiedeva nella città delle arance. L’incidente è avvenuto in via Imbornone. L’uomo era a bordo della sua motocicletta quando avrebbe improvvisamente perso il controllo finendo rovinosamente sul selciato.

L’uomo, nonostante indossasse il casco, ha battuto violentemente la testa e ciò non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto si sono portati il 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.