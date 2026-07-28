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Violento scontro tra una moto e un’ambulanza: 22enne perde la vita nel tragico incidente

Redazione 1

Violento scontro tra una moto e un’ambulanza: 22enne perde la vita nel tragico incidente

Mar, 28/07/2026 - 22:43

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Tragico incidente stradale quello accaduto nel pomeriggio di oggi 28 luglio a Piacenza. Un ragazzo di 22 anni, che viaggiava in sella ad una moto, ha perso la vita dopo lo scontro con un’ambulanza. Il fatto è accaduto lungo via Emilia Parmense, all’altezza dell’incrocio con via Caselli, di fronte alla sede della Croce Bianca.

Il 22enne, a bordo della due ruote, come riporta il Corriere di Bologna, si è scontrato – per cause al momento in corso di accertamento – con il mezzo di soccorso che pare stesse uscendo proprio dalla Croce Bianca: l’impatto contro la fiancata dell’ambulanza è stato molto violento e il giovane è finito a terra. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime ai soccorritori.

Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il ragazzo vi è purtroppo deceduto. La Polizia locale sta lavorando in queste ore per la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. (Foto Corriere di Bologna)

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