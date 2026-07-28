Incendio doloso e atti vandalici al santuario di Medjugorie: danneggiato l’altare esterno, statue della Madonna al Podbrdo, la Collina delle Apparizioni, e alla Croce Blu

Il santuario di Medjugorje in Bosnia-Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l’altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate, inoltre, le statue della Madonna al Podbrdo, la Collina delle Apparizioni, e alla Croce Blu. Appeso anche uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje – che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna – insieme a un messaggio in polacco: “Sono degli impostori, ho le prove”. Il presunto profanatore, un cittadino polacco, è stato arrestato.

L’uomo è stato arrestato nel Cantone dell’Erzegovina occidentale, nella località di Cerno, vicino a Ljubuski. Dopo gli atti vandalici, il sospettato si sarebbe diretto verso il confine con la Croazia con uno zaino in spalla, prima di essere rintracciato e fermato. Alle ricerche hanno contribuito i vigili del fuoco, membri del servizio di soccorso alpino Gss e, secondo quanto riferito dai residenti, anche alcuni civili. La polizia bosniaca continua le indagini per accertare tutte le circostanze e il movente.

L’incendio doloso e gli atti vandalici sono stati compiuti nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 luglio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo mentre entra nella parrocchia di San Giacomo e dà fuoco all’altare esterno situato dietro la chiesa di Sveti Jakov (San Giacomo). Le fiamme sono state rapidamente domate e non si sono propagate alla chiesa, ma hanno causato danni materiali all’altare, recentemente ristrutturato.

Come fa sapere una nota ufficiale, il santuario “rimane aperto a tutti i pellegrini. Il programma di preghiera si svolge regolarmente e tutti gli ambienti vengono rapidamente puliti e preparati affinché possano tornare a essere un luogo di preghiera e di incontro con il Signore per intercessione della Regina della Pace”.

La statua della Madonna è stata imbrattata con vernice spray nera, che ha coperto il volto, il busto e parte del mantello della Vergine. Inoltre, sul basamento è stata lasciata la scritta in inglese “Devil in a skirt”, traducibile come “Il diavolo con la gonna” o “Il diavolo vestito da donna”. Sulla recinzione, accanto al monumento, è stato appeso lo striscione contro le veggenti.

Nelle stesse ore è stata deturpata anche la Croce Blu, altro luogo simbolico per i pellegrini di Medjugorje. Anche qui, la statua della Madonna è stata imbrattata con vernice nera, mentre su una lapide è comparsa la parola “Evil”, cioè “male” o “malvagità”. (Tg Com 24)