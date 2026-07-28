Caltanissetta. Cucciolo di pitbull abbandonato è stato salvato da una volante della Polizia

CALTANISSETTA. A seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura, la scorsa notte, l’equipaggio di una volante della Polizia di Stato è intervenuto in via Re d’Italia, nel capoluogo, per un cucciolo di Pitbull abbandonato che vagava in strada con il pericolo di essere investito.

Il cucciolo è stato portato negli uffici di via Catania dagli agenti, dove è stato rifocillato con acqua e biscotti. Il medico veterinario della locale Asp, dopo averlo visitato, ha constatato il buono stato di salute del Pitbull e l’assenza di microchip. Il piccolo animale scodinzolante è stato quindi consegnato al canile comunale.