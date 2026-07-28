Delia. Il 30 luglio “Giornata dello Sport 2026” con ospite d’eccezione l’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi

DELIA. La Città di Delia si prepara a vivere una serata all’insegna dello sport, della partecipazione e del benessere con la “Giornata dello Sport 2026”, inserita nel programma dell’Estate Deliana 2026, in programma giovedì 30 luglio in Piazza Madrice Giovanni Paolo II.

L’evento, promosso dal Comune di Delia in collaborazione con la Gym & Therapy di Giuseppe Di Maria, prenderà il via alle ore 17:30 con una serie di attività gratuite e aperte a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, valorizzare lo sport come momento di aggregazione sociale e offrire un’occasione di incontro per tutta la comunità.

Ad arricchire la manifestazione sarà, dalle ore 20:30, la presenza dell’ospite d’eccezione Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus e della Nazionale Italiana. Considerato uno dei più grandi estremi difensori della storia del nostro calcio, Tacconi incontrerà il pubblico in un momento speciale dedicato agli appassionati, condividendo aneddoti, esperienze e i valori che hanno segnato la sua straordinaria carriera: passione, sacrificio, determinazione e spirito di squadra. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dello sport e del calcio.

Speaker delle attività sportive pomeridiane: Giulio Tasca. Presenta la serata: Pierluca Lo Porto. L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a prendere parte a questa grande festa dello sport, contribuendo a rendere la serata un momento di condivisione, energia e divertimento.