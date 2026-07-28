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Scontro tra scooter e fuoristrada a San Leone: ventenne ricoverato in gravi condizioni

Redazione

Scontro tra scooter e fuoristrada a San Leone: ventenne ricoverato in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto nella tarda serata all'ingresso della località balneare agrigentina. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia per i rilievi.
Mar, 28/07/2026 - 23:36

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Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata lungo via Luca Crescente, all’ingresso della località balneare di San Leone, nell’Agrigentino. Per cause che sono ancora al vaglio degli investigatori, uno scooter e una Jeep sono entrati in collisione.
Ad avere la peggio è stato il giovane che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, un ragazzo di 20 anni, rimasto seriamente ferito nell’impatto. I soccorsi del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure e successivamente disposto il trasferimento del giovane all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni vengono definite gravi.
GrandangoloAgrigento
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertarne le cause. Le indagini sono tuttora in corso. (Foto Grandangolo Agrigento)

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