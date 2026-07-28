Ospedale di Gela. Di Paola (M5S): Centrodestra si ricorda della città solo per stoccare la spazzatura

“Il centrodestra regionale si ricorda di Gela per stoccare spazzatura che proviene da mezza Sicilia, mentre i gelesi attendono ancora che prenda forma la promessa di Musumeci che quattro anni fa, annunciava la costruzione di un nuovo ospedale. Oggi ad un anno dalle elezioni regionali, l’assessore del governo Schifani, torna a parlare dell’ospedale di Gela, annunciando l’intenzione del governo regionale di volerlo realizzare ma con coperture economiche di diversa natura. Nel frattempo però l’ospedale Vittorio Emanuele è stato spogliato di reparti e personale. Un fatto inaccettabile ed anche per questa ragione, giovedì mattina dalle 9.30 saremo in presidio con la nostra iniziativa ‘Sanità X Tutti’, proprio davanti al nostro ospedale per incontrare cittadini e operatori che ogni giorno subiscono i tagli operati dalle destre al governo”.

Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito della rimodulazione sugli investimenti a copertura del nuovo ospedale di Gela, paventato dall’assessore regionale alla Salute Caruso.

“La verità è che fin quando la sanità sarà terreno di interesse politico – conclude Di Paola – il nostro sistema sanitario regionale colerà ancora più a picco. La politica deve rimanere fuori dalla sanità e a questo proposito siamo pronti a riformare tutto il sistema appena al governo dell’Isola”.