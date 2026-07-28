Santa Caterina Villarmosa, nominati i rappresentanti nel Consiglio della FUA di Caltanissetta

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale sono stati designati i rappresentanti del Comune di Santa Caterina Villarmosa nel Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Area Urbana Funzionale (FUA) di Caltanissetta.

A rappresentare il Comune saranno i consiglieri comunali Alessandro D’Agostino e Miriam Di Giallorenzo, indicati dalla maggioranza, e il consigliere comunale Agatino Macaluso, designato dalla minoranza.

Il sindaco, invece, è già componente della Giunta della FUA insieme ai primi cittadini degli altri Comuni aderenti all’Unione: Caltanissetta, Enna, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino e Delia.

L’Amministrazione comunale sottolinea come la FUA rappresenti un’importante occasione di sviluppo per il territorio, uno strumento che punta a rafforzare la programmazione condivisa tra gli enti locali, favorire la collaborazione istituzionale e intercettare nuove opportunità di finanziamento e crescita.

«La FUA rappresenta una grande opportunità di sviluppo per il nostro territorio che, fino ad oggi, non è stata pienamente valorizzata. L’obiettivo sarà quello di renderla uno strumento sempre più concreto di programmazione, collaborazione e accesso a nuove opportunità di crescita per le comunità dell’area», ha evidenziato il sindaco.

Infine, il primo cittadino ha rivolto un augurio di buon lavoro ai consiglieri designati, esprimendo la certezza che sapranno svolgere il nuovo incarico con responsabilità e spirito di collaborazione, rappresentando al meglio gli interessi di Santa Caterina Villarmosa.