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Accoltellato in pieno centro dopo una violenta lite: è in gravi condizioni

Redazione 1

Accoltellato in pieno centro dopo una violenta lite: è in gravi condizioni

Mar, 28/07/2026 - 23:03

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Un uomo, un cittadino nigeriano è stato accoltellato al culmine di una violenta lite con un altro extracomunitario, probabilmente di origine senegalese, poi fuggito verso via Lincoln e ancora non rintracciato. La scena, oltremodo drammatica, s’è consumata sotto gli occhi terrorizzati di decine di passeggeri che in piazza Giulio Cesare, aspettavano gli autobus.

Pare che tra i due sia scoppiato un improvviso diverbio degenerato rapidamente. Non è chiaro che cosa abbia acceso lo scontro: gli investigatori non escludono che sia stata una discussione per futili motivi, forse legata a questioni personali o a una lite cominciata pochi minuti prima nella zona della stazione. L’uomo ferito è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. (Giornale di Sicilia)

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