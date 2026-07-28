Accoltellato in pieno centro dopo una violenta lite: è in gravi condizioni

Un uomo, un cittadino nigeriano è stato accoltellato al culmine di una violenta lite con un altro extracomunitario, probabilmente di origine senegalese, poi fuggito verso via Lincoln e ancora non rintracciato. La scena, oltremodo drammatica, s’è consumata sotto gli occhi terrorizzati di decine di passeggeri che in piazza Giulio Cesare, aspettavano gli autobus.

Pare che tra i due sia scoppiato un improvviso diverbio degenerato rapidamente. Non è chiaro che cosa abbia acceso lo scontro: gli investigatori non escludono che sia stata una discussione per futili motivi, forse legata a questioni personali o a una lite cominciata pochi minuti prima nella zona della stazione. L’uomo ferito è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. (Giornale di Sicilia)