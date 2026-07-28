Caltanissetta. Chiarimenti e precisazioni dell’Asp sulle dotazioni tecnologiche di Pneumologia e Broncologia all’Ospedale Sant’Elia

CALTANISSETTA. In merito agli articoli di stampa pubblicati che lamentano la carenza di strumentazione per il servizio di broncologia ed elio-pneumologia interventistica presso il Presidio Ospedaliero “Sant’Elia”, la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ritiene doveroso fornire chiarimenti e precisazioni.

Sulla vicenda interviene direttamente il Dr. Nicola Ciancio, Direttore del reparto di Pneumologia del P.O. S. Elia il quale smentisce categoricamente le ricostruzioni emerse sugli organi di informazione:

“Alla data attuale non risulta presentata o notificata alcuna denuncia circostanziata per malpractice o per presunta mancata assistenza nei confronti di pazienti ricoverati nel nostro reparto. Allo stesso modo, è del tutto priva di fondamento la notizia secondo cui nei giorni scorsi sarebbe deceduta una paziente a causa dell’impossibilità di effettuare una broncoscopia.

Desidero inoltre precisare che, pur in attesa del completamento della colonna broncoscopica, la UOC di Pneumologia è regolarmente dotata di broncoscopi monouso, che utilizziamo quotidianamente sia per le situazioni di urgenza ed emergenza, sia per specifici accertamenti diagnostici e piccole biopsie.

In merito al caso citato nell’articolo, non ci sono elementi per identificare con certezza la persona a cui si fa riferimento. L’unico quadro clinico parzialmente riconducibile riguarda una paziente con un quadro pluripatologico e una gravissima insufficienza respiratoria, successivamente deceduta presso il reparto di Rianimazione. I familiari della paziente erano stati compiutamente informati della gravità della situazione e non hanno mai avanzato contestazioni dirette nei miei confronti, se non generiche lamentele mai formalizzate.

Relativamente alla mancanza di alcune apparecchiature di pneumologia interventistica, si tratta di una criticità risalente nel tempo, antecedente sia all’insediamento dell’attuale Direzione Strategica che al mio insediamento, per la quale la Direzione ha formulato ripetute e formali richieste alle sedi competenti.”

A riscontro di quanto rappresentato, la Direzione Strategica dell’ASP precisa che nelle more del perfezionamento delle procedure di finanziamento e del completo reperimento dei fondi dedicati, l’Assessorato Regionale della Salute ha di fatto consentito l’acquisizione in service di tutte le attrezzature e strumentazioni di ultima generazione necessarie per l’espletamento dell’attività broncologica.

Inoltre la Direzione Strategica precisa che le procedure amministrative per l’acquisizione dei macchinari sono già in fase avanzata e in via di finalizzazione.

L’attuale gestione dell’ASP si è trovata ad affrontare ed evidenziare criticità strutturali e di dotazione strumentale maturate nel tempo, frutto di scelte programmatiche e politiche aziendali del passato che non hanno adeguatamente investito le risorse disponibili in risposta alle reali ed effettive esigenze assistenziali del territorio.

Nonostante le pregressità ereditate, la Direzione Aziendale ha posto la risoluzione di tali carenze in cima alle proprie priorità strategiche. Tutte le istanze e le esigenze rappresentate dai reparti sono state pienamente recepite e si trovano attualmente in fase di concreta cantierizzazione e attuazione”.

Il direttore generale dell’Asp Salvatore Ficarra ha concluso: “Stiamo lavorando con la massima celerità per colmare nel minor tempo possibile una lacuna storica, restituendo al Sant’Elia e agli altri Presidi della Provincia la piena operatività strumentale e garantendo ai cittadini del bacino nisseno risposte assistenziali tempestive, moderne e direttamente sul territorio”.