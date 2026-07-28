Sicilia. Spettacolo, quest’anno la Regione cofinanzia la produzione di 21 progetti cinematografici e audiovisivi

Sono ventuno i progetti cinematografici e audiovisivi che saranno cofinanziati dalla Regione Siciliana, nel 2026. L’assessorato Turismo, sport e spettacolo e Sicilia film commission hanno completato, infatti, le valutazioni delle proposte presentate entro lo scorso 16 marzo a seguito del bando che, prevede complessivamente un investimento pubblico di 15 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

«Prosegue l’impegno del governo Schifani – dice l’assessore Elvira Amata – nel sostegno dell’industria del cinema in Sicilia, attraverso il cofinanziamento di produzioni audiovisive di portata nazionale e internazionale, che, valorizzando il nostro patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico offre opportunità di sviluppo professionale e di lavoro, oltre che di volano di crescita turistica.

A tal proposito, siamo particolarmente orgogliosi che Christopher Nolan abbia scelto le Egadi e le Eolie per le principali ambientazioni di “The Odyssey”, e ciò grazie anche all’assistenza della Regione Siciliana nel conseguimento delle autorizzazioni per le riprese in zone particolarmente tutelate dal punto di vista naturalistico. Senza dubbio la Sicilia intera, per effetto della diffusione di questo colossal, si ripropone come una delle principali destinazioni cineturistiche del panorama mondiale».

Il finanziamento complessivo, per il 2026, ammonta a 5.604.232 euro. Sono stati ammessi undici tra film, film tv e serie televisive, per un totale di 5.076.653,29 di euro; otto documentari per un importo complessivo del cofinanziamento di 498.995,42 euro, e due cortometraggi cofinanziati con 28.583,91 euro. La realizzazione delle opere consentirà di promuovere e valorizzare l’immagine del territorio, rafforzare e qualificare le imprese locali e favorire in Sicilia la crescita professionale degli operatori del settore. Le produzioni sono tenute al coinvolgimento delle maestranze tecniche e artistiche locali e a spendere nell’Isola almeno il 150% del contributo ricevuto.

L’elenco completo delle produzioni ammissibili a cofinanziamento è consultabile attraverso questo link