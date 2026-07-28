San Cataldo, Consiglio comunale 30 luglio: Comunità energetiche rinnovabili, Piano economico finanziario (PEF) e tariffe TARI per l’anno 2026

Giovedì 30 luglio, alle ore 18:00, l’Aula consiliare “Senatore Giuseppe Alessi” ospiterà una seduta consiliare di particolare rilievo strategico, sotto la presidenza di Romeo Bonsignore. L’incontro affronterà tematiche di rilevanza economica e ambientale per il territorio.

L’agenda della serata si focalizzerà su tre pilastri fondamentali per l’amministrazione cittadina: comunità energetiche rinnovabili, programmazione finanziaria triennale e il regime fiscale legato all’igiene urbana.

Sarà discussa l’adesione alla CER Italia Nazionale, con sede a Lucca. L’assemblea sarà chiamata a prendere atto dell’esito della manifestazione di interesse per l’individuazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) già costituita e a deliberare l’approvazione dell’adesione, unitamente all’autorizzazione per il Sindaco a sottoscrivere il relativo contratto.

Successivamente, l’attenzione si sposterà sull’esame del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026-2028. Al centro del dibattito ci sarà la salvaguardia degli equilibri e la variazione di assestamento generale.

Infine, il Consiglio affronterà altri due punti: l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per la determinazione della tariffazione TARI per l’anno 2026-2029 relativo al servizio integrato di igiene urbana e la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2026.

San Cataldo 28/07/2026



