Traffico di droga tra Catania e Malta, sei misure cautelari

Una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, accusate di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è stata eseguita dalla guardia di finanza a Catania nell’ambito dell’operazione Abisso, coordinata dalla Procura. I provvedimenti, emessi dal gip, si aggiungono alle 15 misure cautelari eseguite lo scorso 12 giugno. Le indagini, condotte dal Gico della polizia economico-finanziaria, hanno smantellato un’associazione criminale dedita al traffico transnazionale di cocaina, hashish e marijuana. Il sodalizio, composto da persone contigue al clan mafioso catanese Cappello-Bonaccorsi, operava tra la provincia di Catania e Malta, utilizzando stratagemmi consolidati per il trasporto della droga e secondo gli investigatori riforniva di narcotici il gruppo Borgata del clan siracusano Santa Panagia. Tra gli episodi ricostruiti dagli inquirenti anche il tentativo di recupero in mare di circa 2 tonnellate di cocaina al largo delle coste catanesi. Per questo episodio sono indagati due calabresi, originari di Locri e Siderno, che avrebbero agito su input del clan catanese per individuare il carico e trasportarlo in Calabria in cambio di un compenso. (ANSA).