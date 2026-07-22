Tornano “Le Notti di BCsicilia”: 50 eventi per raccontare l’Isola; a Caltanissetta appuntamento con la Città di Francesco II Moncada

Prende il via venerdì 24 luglio l’edizione 2026 de “Le Notti di BCsicilia”, la tradizionale manifestazione estiva promossa dall’Associazione che ogni anno accompagna cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio storico, artistico, archeologico, paesaggistico e identitario dell’Isola.

Castello di Cefalà Diana

Per oltre quaranta giorni, fino al 3 settembre, la Sicilia diventerà un grande museo diffuso a cielo aperto grazie a cinquanta iniziative che si svolgeranno nelle ore serali, quando monumenti, borghi, castelli, chiese, siti archeologici e paesaggi assumono un fascino particolare. Visite guidate, passeggiate storico-naturalistiche, concerti, conversazioni, cinema all’aperto, letture, mostre, presentazioni di libri, osservazioni astronomiche, degustazioni, incontri dedicati ai bambini e momenti di solidarietà accompagneranno il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’anima più autentica della Sicilia.

Palazzolo Acreide

La manifestazione coinvolgerà decine di comuni distribuiti nelle diverse province dell’Isola, confermando la vocazione di BCsicilia a fare rete tra territori, istituzioni, associazioni e comunità locali. Dai centri storici ai piccoli borghi dell’entroterra, dai castelli medievali ai quartieri ebraici, dalle antiche chiese ai percorsi naturalistici, ogni appuntamento sarà un’occasione per conoscere luoghi, tradizioni e testimonianze spesso poco note ma di straordinario valore culturale.

Palermo Monte Pellegrino

Ampio spazio sarà riservato alle visite guidate, con itinerari dedicati alle città storiche, ai castelli, ai centri monumentali, alle architetture religiose, ai musei e ai paesaggi naturali della Sicilia. Non mancheranno appuntamenti dedicati all’archeologia, alla storia dell’arte, alla ricerca storica e alla riscoperta dell’identità dei luoghi attraverso nuove letture e recenti studi.

La rassegna ospiterà inoltre concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, conversazioni culturali, recital poetici e numerose presentazioni di libri che offriranno occasioni di confronto su storia, letteratura, tradizioni popolari, memoria collettiva e patrimonio culturale. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli, con iniziative pensate per avvicinare le nuove generazioni alla lettura e alla conoscenza del territorio, senza dimenticare i momenti di convivialità, le degustazioni e gli appuntamenti dedicati alla solidarietà.

Il programma propone un articolato calendario di visite guidate che porterà il pubblico alla scoperta della Città murata federiciana di Gela, dell’antica Spaccaforno a Ispica, del Castello di Cefalà Diana lungo la “Magna Via Panormi”, delle chiese di Nicosia, Palazzolo Acreide, Cinisi, Termini Imerese. Inoltre il Palazzo Pucci a Petralia Sottana, la Giudecca di Siracusa, il centro storico di Modica, la Città di Francesco II Moncada a Caltanissetta, i luoghi della giovinezza di Franco Battiato a Riposto, fino all’itinerario storico-naturalistico di Monte Pellegrino a Palermo. Non mancheranno musica e spettacolo con concerti a Siculiana, Campofiorito e Riesi, recital poetici a Ciminna e Tusa, cinema sotto le stelle a Lascari, Rosolinie Ficarra, appuntamenti dedicati alla cultura gastronomica, alle degustazioni, alle osservazioni astronomiche, come a Bagheria, alle iniziative per i bambini e ai percorsi sensoriali ad Altavilla Milicia e Cefalù. Grande spazio anche alla letteratura con numerose presentazioni di libri in programma a Campofelice di Roccella, Mussomeli, Gangi, Cerda, San Vito Lo Capo, Montelepre, Librizzi,Trabiae Bolognetta, dedicate alla storia, alla narrativa, alla memoria e alle tradizioni della Sicilia. Completano il programma conversazioni dedicate all’archeologia, alla storia dell’arte, all’iconografia, ai paesaggi, alla memoria storica, alle tradizioni religiose e all’identità dei territori, con incontri previsti a Randazzo, Lercara Friddi, Trapani, Agrigento, Montemaggiore Belsito, Mazara del Vallo, Nissoria, Agrigentoe Messina.

La conclusione della manifestazione è prevista il 3 settembre a Riesi con un incontro dedicato alla memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel giorno dell’anniversario del suo assassinio, a testimonianza dell’impegno di BCsicilia nel promuovere non soltanto la conoscenza del patrimonio culturale, ma anche i valori della legalità, della memoria civile e della partecipazione.

“Le Notti di BCsicilia – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale dell’Associazione – rappresentano uno dei momenti più significativi della nostra attività culturale. Da anni proponiamo un itinerario che attraversa l’intera Sicilia per raccontarne la straordinaria ricchezza storica, artistica, archeologica e paesaggistica. Ogni iniziativa nasce dalla convinzione che conoscere il proprio territorio significhi imparare ad amarlo e, soprattutto, a difenderlo. Anche quest’anno, grazie all’impegno dei nostri volontari e alla collaborazione con enti, istituzioni e associazioni locali, siamo riusciti a costruire un calendario di cinquanta appuntamenti distribuiti in tutta l’Isola, senza alcun contributo pubblico, animati esclusivamente dalla passione civile di chi dedica tempo e competenze alla valorizzazione della Sicilia”. Per informazioni Tel. 346.8241076. Email: segreteria@bcsicilia.it. Fb: BCsicilia.