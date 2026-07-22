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Romeo Bonsignore (Sinistra Italiana Avs): “Il campo progressista non può concedere spazio ad ambiguità, a partire dalla sua stessa composizione”

Redazione 1

Romeo Bonsignore (Sinistra Italiana Avs): “Il campo progressista non può concedere spazio ad ambiguità, a partire dalla sua stessa composizione”

Mer, 22/07/2026 - 08:17

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Riceviamo e pubblichiamo nota di Romeo Bonsignore della Segreteria regionale di Sinistra Italiana-AVS in merito alla recente iniziativa del campo progressista svoltasi a Gela.

” L’iniziativa svoltasi a Gela ha visto i segretari e i referenti delle segreterie regionali del campo progressista ascoltare la propria base, con l’obiettivo di raccoglierne proposte, bisogni e idee e tradurli in un programma politico concreto. Per AVS-Sinistra Italiana non si tratta di una novità, bensì di una pratica quotidiana e consolidata.

Oggi, tuttavia, questo metodo diventa un valore imprescindibile per l’intero campo progressista: restituisce centralità alla partecipazione e costruisce dal basso una visione politica condivisa.​Ieri erano presenti i soggetti che, a pieno titolo e con chiarezza, fanno parte del campo progressista, che qualcuno impropriamente chiama “campo largo” e che forse vorrebbe persino chiamare “extra large”.​Ribadiamo con assoluta fermezza che il campo progressista non può concedere alcuno spazio ad ambiguità, a partire dalla sua stessa composizione.

I temi affrontati, dalla sanità alla gestione dei rifiuti, dal diritto a restare alla questione morale, delineano un’alternativa netta a chi oggi governa la Sicilia. Non accetteremo alcun tentativo di introdurre nel campo progressista veri e propri cavalli di Troia come De Luca o l’Mpa: forze e figure del tutto incompatibili con il progetto politico del campo progressista”.

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